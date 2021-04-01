Кампания по вакцинации от коронавируса в Европе проходит "неприемлемо медленно".
Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, цитирует The Guardian.
Читайте такжеКоронавирус в Украине бьет рекорды: 421 умерший и более 17 тысяч новых больныхОн отметил, что рост показателей инфицирования COVID-19 "вызывает большое беспокойство". При этом в ВОЗ убеждены, что препараты работают и очень эффективно предотвращают заражение. Но вакцинация ими происходит "недопустимо медленно".
По данным организации, из 53 стран Европы лишь 10% населения получили первую дозу и 4% полностью вакцинированы. В то же время 60% стран с доходом ниже среднего только начали вакцинацию.
Клюге объясняет, что процесс вакцинации нужно ускорить путем увеличения производства и эффективного использования каждого флакона.
Сейчас "британский" штамм коронавируса нашли в 50 странах, говорит представитель ВОЗ. Он связал эти случаи с новой вспышкой COVID-19 за последние 5 недель.
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