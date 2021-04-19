Эксперты рекомендуют усилить надзор за продовольственными рынками и препятствовать продаже диких животных.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлила на 90 дней режим международной чрезвычайной ситуации из-за ситуации с коронавирусом.

Читайте такжеСтепанов прогнозирует новую вспышку COVID-19 через 3-4 недели после ПасхиОб этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

«Пандемия COVID-19 продолжает представлять собой чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, имеющей международное значение», - говорится в сообщении

Эксперты рекомендуют усилить надзор за продовольственными рынками и препятствовать продаже диких животных, которые могут оказаться возможными переносчиками новых вирусов.

Они также отметили, что «риск международного распространения» болезни и ее влияние на международные транспортные перевозки требуют «скоординированного международного ответа».

Вас также могут заинтересовать другие новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц