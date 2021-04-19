Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлила на 90 дней режим международной чрезвычайной ситуации из-за ситуации с коронавирусом.
Читайте такжеСтепанов прогнозирует новую вспышку COVID-19 через 3-4 недели после ПасхиОб этом сообщает пресс-служба ВОЗ.
«Пандемия COVID-19 продолжает представлять собой чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, имеющей международное значение», - говорится в сообщении
Эксперты рекомендуют усилить надзор за продовольственными рынками и препятствовать продаже диких животных, которые могут оказаться возможными переносчиками новых вирусов.
Они также отметили, что «риск международного распространения» болезни и ее влияние на международные транспортные перевозки требуют «скоординированного международного ответа».
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