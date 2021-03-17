Некоторые страны ЕС временно приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за информации о побочных эффектах.

Всемирная организация здравоохранения призвала продолжить вакцинацию против коронавируса вакциной AstraZeneca, на фоне решения целого ряда стран приостановить использование препарата.

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Как говорится в заявлении на сайте ВОЗ, выгоды от применения вакцины перевешывают риски.

Отмечается, что некоторые страны ЕС временно приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca на основании информации о том, что у некоторых вакцинированных проявились расстройства свертывания крови.

В организации отмечают, что тромбоэмболические нарушения – очень распространенное явление. На сегодня венозная тромбоэмболия - третье по частоте сердечно-сосудистое заболевание в мире.

Подчеркивается, что в ходе широкомасштабных кампаний вакцинации страны обычно сигнализируют о потенциальных побочных эффектах иммунизации. Это не обязательно означает, что расстройства связаны с вакцинацией, но их расследование – это хорошая практика.

Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca

Скандал вокруг вакцины британо-шведской фармацевтической компании возник после смерти нескольких привитых вакциной AstraZeneca. После прививки у них развилась тромбоэмболия.

Использование вакцины приостановили в ряде стран. Среди них - Дания Норвегия, Италия, Австрия, Румыния, Болгария, Германия, Франция, Испания и прочие.

В самой AstraZeneca заявили, что случаи тромбоза у привитых от COVID-19 не связанные с вакцинацией.

В ЕС также заявили, что не видят связи между прививкой вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза.

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Автор: Дмитрий Захаров