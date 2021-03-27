Глава ВОЗ согласился, что совместное использование вакцины сейчас является «сложным политическим выбором».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала обеспеченные государства, которые уже закупили достаточное количество доз вакцины от коронавируса, поделиться излишками с бедными странами, до сих пор не начавшие кампанию по иммунизации граждан, входящих в категорию групп риска.

Об этом шла речь на брифинге ВОЗ.

Читайте такжеКоличество новых случаев COVID-19 в пятницу немного упало, но заболеваемость - на высоком уровнеПо словам главы организации Тедроса Адханома Гебрейесуса, речь идет о еще 10 миллионов доз для 20 стран в течение следующих нескольких недель.

"Есть много стран, которые могут себе позволить пожертвовать дозы с минимальными отклонениями от собственных планов вакцинации", – заявил он.

Глава ВОЗ согласился, что совместное использование вакцины сейчас является "сложным политическим выбором", и что правительства нуждаются в поддержке своего народа.

"В ближайшие месяцы нам понадобится еще сотни миллионов доз", – отметил Гебрейесус.

Вакцинация против коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, жители и персонал домов престарелых, военнослужащие, проходящие службу в районе проведения ООС. Все прививки являются добровольными и бесплатными.

В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.

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Автор: Яна Ставская