Председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин заболел COVID-19.
Об этом он сообщил в Facebook.
"На выходных получил положительный результат ПЦР-тестирования. Болезнь протекает в легкой форме. Пока осложнений нет, поэтому буду находиться на самоизоляции и работать из дома в онлайн-режиме", - написал он.
Володин отметил, что с командой облгосадминистрации продолжает работу в штатном режиме, только будет приобщаться ко всем процессам дистанционно.
Он призвал жителей Киевщины соблюдать карантинные ограничения, пользоваться средствами индивидуальной защиты и антисептиками, избегать скоплений людей, а также внимательно относиться к своему самочувствию.
Коронавирус у украинских политиков
- В ноябре прошлого года коронавирус обнаружили у министра здравоохранения Максима Степанова, спикера парламента Дмитрия Разумкова, министра финансов Сергея Марченко президента Украины Владимира Зеленского.
- В декабре COVID-19 в частности заболели глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, народный артист и депутат Одесского городского совета Олег Филимонов, мэр Львова Андрей Садовый,
- Мэра Одессы Геннадия Труханова, который также заболел COVID-19, госпитализировали.
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