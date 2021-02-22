Володин сообщил, что находится на самоизоляции, а болезнь протекает в легкой форме.

Председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин заболел COVID-19.

Об этом он сообщил в Facebook.

"На выходных получил положительный результат ПЦР-тестирования. Болезнь протекает в легкой форме. Пока осложнений нет, поэтому буду находиться на самоизоляции и работать из дома в онлайн-режиме", - написал он.

Володин отметил, что с командой облгосадминистрации продолжает работу в штатном режиме, только будет приобщаться ко всем процессам дистанционно.

Он призвал жителей Киевщины соблюдать карантинные ограничения, пользоваться средствами индивидуальной защиты и антисептиками, избегать скоплений людей, а также внимательно относиться к своему самочувствию.

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Автор: Надя Пришляк