Девочка родилась раньше времени, сейчас она в реанимации, так как тоже инфицирована коронавирусом.

Во Львове спасли пациентку с очень тяжелым течением коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВо Львове открыли фестиваль ледяных скульптур (фоторепортаж)У 37-летней многодетной матери на 7-м месяце беременности на 90% были поражены легкие. Женщине и плоду не хватало кислорода, поэтому медики решили проводить кесарево сечение. Новорожденную девочку поместили в реанимацию, потому что она тоже инфицирована коронавирусом.

После двух недель борьбы за жизнь роженицы ее наконец-то выписали. В настоящее время Екатерина уже может самостоятельно дышать, но женщину еще ждет долгая реабилитация. Новорожденную Даринку родители смогут забрать из больницы, когда она наберет вес. Она уже шестой ребенок в их семье.

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Автор: Алина Вишневская