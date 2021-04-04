Ушла из жизни художница Виктория Ковальчук / Facebook

Во Львове от осложнений коронавируса умерла известная художница, член Национального союза художников Украины Виктория Ковальчук.

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Об этом в Facebook сообщила режиссер "Народного дома" города Винники Мирослава Сидор.

“Сегодня во Львове от беспощадного ковида упокоилась известная львовская художница Виктория Ковальчук  – невероятно талантливая, светлая, чуткая... неравнодушный человек, красивая и очень добрая женщина... Трудно поверить и принять... Львов обеднел на еще один щедрый неповторимый талант. Очень жаль и больно”, – написала она. 

Виктория Ковальчук – украинская художница-график, иллюстратор, дизайнер, писательница. 

Как сообщает Zaxid.net, художница родом с Волыни, но жила и работала во Львове. Она является автором ряда сказок и новелл для детей. Проиллюстрировала около 200 книг разных жанров, среди них более 30 книг для детей.

Ковальчук была членом Национального союза художников Украины, лауреатом Государственной премии имени Леси Украинки и Литературной премии имени Елены Пчилки, дипломантом республиканских и всесоюзных конкурсов «Искусство книги», международных художественных выставок.

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Автор: Дмитрий Захаров