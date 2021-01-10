По его словам, в предыдущий раз он тяжело перенес болезнь.

Председатель Тернопольской ОГА Владимир Труш повторно заболел COVID-19.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, как не допустить распространения в Украине "британского" штамма COVID-19Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, в предыдущий раз он тяжело перенес болезнь.

"Не думал, что это повторится. Но сегодня снова получил положительный тест на COVID. Теперь у меня точно нет сомнений, что инфицироваться можно повторно", - написал председатель ОГА.

Он призвал украинцев ответственно отнестись к карантинным ограничениям.

"Для их введения есть веские основания, а именно – высокий риск роста заболеваемости, ведь в период праздников многие люди контактировали между собой. Если мы сейчас не локализуем инфекцию, за две-три недели последствия могут быть критическими", - отметил Труш.

Коронавирус в Тернопольской области

Еще 22 августа коронавирус подтвердили у главы ТОГА Владимира Труша.

В сентябре в Тернополе заявили, что не собираются усиливать карантин - все будет работать в обычном режиме, несмотря на внесение города в "красную зону" из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

Позже коронавирус обнаружили у городского головы Тернополя Сергея Надала.

Полиция штрафовала директоров школ и садиков за игнорирование режима "красной" зоны. В мэрии тогда заявили, что будут оспаривать протоколы в суде.

10 января стало известно, что в Тернополе таки вводят жесткий карантин.

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Автор: Людмила Жерновская