Председатель Тернопольской ОГА Владимир Труш повторно заболел COVID-19.
Читайте такжеВ Минздраве рассказали, как не допустить распространения в Украине "британского" штамма COVID-19Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, в предыдущий раз он тяжело перенес болезнь.
"Не думал, что это повторится. Но сегодня снова получил положительный тест на COVID. Теперь у меня точно нет сомнений, что инфицироваться можно повторно", - написал председатель ОГА.
Он призвал украинцев ответственно отнестись к карантинным ограничениям.
"Для их введения есть веские основания, а именно – высокий риск роста заболеваемости, ведь в период праздников многие люди контактировали между собой. Если мы сейчас не локализуем инфекцию, за две-три недели последствия могут быть критическими", - отметил Труш.
Коронавирус в Тернопольской области
- Еще 22 августа коронавирус подтвердили у главы ТОГА Владимира Труша.
- В сентябре в Тернополе заявили, что не собираются усиливать карантин - все будет работать в обычном режиме, несмотря на внесение города в "красную зону" из-за ухудшения ситуации с COVID-19.
- Позже коронавирус обнаружили у городского головы Тернополя Сергея Надала.
- Полиция штрафовала директоров школ и садиков за игнорирование режима "красной" зоны. В мэрии тогда заявили, что будут оспаривать протоколы в суде.
10 января стало известно, что в Тернополе таки вводят жесткий карантин.
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