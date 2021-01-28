Организатор харьковского велодвижения с начала года была на самоизоляции, жаловалась на повышенную температуру.

В среду, 27 января, от коронавируса умерла известная харьковская активистка Виктория Смагина. Ей было 52 года.

О смерти сообщила ее дочь, передает Telegram-канал «Труха».

Виктория Смагина известна как один из лидеров велодвижения в Харькове. Она несколько лет организовывала Велодень и другие велопрогулки, также была проектным менеджером сети прокатов NextBike. Кроме того, Виктория Смагина была организатором проекта «Первая пешеходная улица Харькова».

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Организатор харьковского велодвижения с начала года была на самоизоляции, жаловалась на повышенную температуру.

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Автор: Денис Прядко