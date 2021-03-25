Виктор Ляшко заболел на 13-ый день после введения первой дозы вакцины. Он отметил, что течение болезни было легкое, без осложнений.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что выздоровел после COVID-19.

Читайте такжеКравчук вакцинировался от COVID-19 (видео)Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Выздоровел и вернулся к работе. Как и прогнозировал, болезнь протекала в легкой форме, без осложнений», - сообщил Ляшко.

Он добавил, что, в соответствии со стандартом оказания медицинской помощи при COVID-19 находился на больничном до отсутствия клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение трех дней, считая с 10-го дня с даты появления симптомов без лабораторного обследования.

«В таком случае сдавать повторно ПЦР-тест не нужно!», - отметил главный санврач.

По его словам, даже после получения первой дозы вакцины, и, в случае, если инфицирование происходит до 22-го дня после прививки, болезнь протекает легче.

«Выполнение требований стандарта в домашних условиях позволило предотвратить инфицирование моих любимых девочек», - отметил Ляшко.

Он напомнил, что, согласно рекомендациям специалистов Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, срок введения второй дозы вакцины был увеличен до 90 дней с целью повышения эффективности иммунобиологического препарата AstraZeneka/Covishield в соответствии с инструкцией производителя.

«В моем случае вторая доза вакцины уже будет через 6 месяцев», - добавил замминистра.

Он также отметил, что вакцинация - это «единственный надежный способ защитить себя и окружающих от опасной болезни».

«Поэтому продолжаем разворачивать кампанию по вакцинации и увеличиваем мощности», - подытожил Ляшко.

Что этому предшествовало

2 марта Ляшко сделали прививку от коронавируса вакциной CoviShield, произведенной в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca.

15 марта он сообщил, что заболел COVID-19.

Ляшко отметил, что получил положительный ПЦР на COVID-19, ведь попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован.

«Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением. У меня был только 13 день после прививки, когда появились симптомы, поэтому зрада отменяется», - написал Ляшко.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Татьяна Поляковская