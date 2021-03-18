Вместо них школьники будут отдыхать с 29 апреля до 4 мая.

В школах Ивано-Франковска в этом году не будет мартовских каникул.

Читайте такжеВ Киеве заполненность коек больными СOVID-19 составляет более 70%Об этом в Facebook сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

«Этот учебный год, как впрочем, и предыдущий, - нетипичный. Он стартовал сразу с каникул в сентябре. Также из-за тяжелой ситуации с пандемией и высокой заболеваемости дети большую часть времени сейчас учатся дистанционно», - рассказал он.

Марцинкив добавил, что законом четко установлено количество рабочих дней для организации образовательного процесса и выполнения программы - 175.

По его словам, если сейчас школы решат сделать типичные мартовские каникулы, придется продолжать учебный год.

«Поэтому сейчас наши городские образовательные заведения приняли решение перенести каникулы и сделали длиннее «пасхальные праздники». Дети будут отдыхать с 29 апреля по 4 мая», - заявил Марцинкив.

Коронавирус в Ивано-Франковской области: что известно

За последние сутки в Ивано-Франковской области, которая находится в «красной» зоне эпидемической опасности по уровню распространения COVID-19, зафиксировано 559 новых случаев коронавирусной болезни. 17 марта мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городе количество госпитализированных пациентов с COVID-19 уменьшается пятый день подряд.

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Автор: Светлана Макринская