После инфицирования коронавирусом Василий Писный впал в кому.

В четверг, 28 января, от коронавируса умер скандальный генерал-лейтенант Василий Писный, который запомнился дракой с активистом Революции Достоинства и экс-нардепом Владимиром Парасюком.

О смерти сообщили в Facebook-странице львовского центра "Ассоциации ветеранов МВД Украины".

"28 января 2021 года умер наш коллега, ветеран органов внутренних дел, бывший начальник ГУ МВДУ во Львовской области, генерал-лейтенант Василий Писный. Дата, время и место захоронения уточняется", – говорится в сообщении.

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Что известно о Василии Писном

Генерал-лейтенант Василий Писный был заместителем начальника Главного управления борьбы с коррупцией и организованной преступностью СБУ, начальником ГУ МВДУ во Львовской области.

Скончался Писный в возрасте 58 лет. По данным Leopolis.news, в ноябре 2020 года в тяжелом состоянии он находился в одной из киевских больниц. После инфицирования коронавирусом впал в кому.

Василий Писный ранее был фигурантом ряда скандалов.

В 2015 году во время заседания антикоррупционного комитета внефракционный народный депутат Владимир Парасюк ударил ногой Писного. Позже Писный подал в суд на депутата Парасюка за клевету.

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Автор: Денис Прядко