Смешивать типы производства - не допускается.

Вторая доза вакцины от коронавируса должна быть сделана тем же типом препарата, что и первая. В противном случае результат может быть непрогнозируемым.

Об этом заявила руководитель Центра респираторной медицины клиники "Феофания" Светлана Гук в эфире канала "Украина 24".

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"Если думать логически, учитывая, какие у нас обстоятельства с вакцинами, я думаю, что возможность вакцинации другим производителем допустима. Но очень важна методика производства этой вакцины - это векторная вакцина, РНК-вакцина или это инактивированная вакцина. На мой взгляд, смешивать типы производства - не производителей, а именно типы производства - не то, чтобы нельзя... Никто не может спрогнозировать, что мы получим то, ради чего мы это делали", - рассказала Гук.

Она также разъяснила необходимость получения второй дозы вакцины.

"Это бустерная доза. Она в большей степени активирует т-клеточный иммунитет - тот, который больше принимает участия в длительной защите от любой вирусной инфекции", - отметила врач.

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Автор: Юрий Годован