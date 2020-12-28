Эксперт объяснил, что возможные побочные эффекты не могут сравниться с вредом от заражения.

Людям нужно делать прививки вакцинами от коронавируса производства Pfizer, Moderna, AstraZeneca, поскольку третья фаза клинических испытаний показала их высокую эффективность.

Такое мнение высказал академик Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко, пишет "РБК-Украина".

"Даже если есть незначительные побочные эффекты - иногда они возникают - они никаким образом не могут сравниться с тем вредом и последствиями, которые может принести именно заболевания COVID-19", - сказал Комисаренко.

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По его словами, прививки нужно делать в присутствии медицинских работников, которые знают, как действовать, если у людей есть подозрение на возможную гиперимунную реакцию, или аллергические проявления. Он также убежден, что человек, который делает прививки с имеющейся болезнью COVID-19, не наносит вред организму.

"Вакцинация не должна активизировать заражение и течение заболевания, тем более тогда, когда нет его проявлений", - добавил академик.

Вакцины от коронавируса: что известно

Президент Владимир Зеленский ранее акцентировал на том, чтобы первые партии вакцины от COVID-19 были поставлены в Украину уже в январе 2021 года.

В правительстве рассчитывают, что первые дозы вакцины поступят в феврале. В марте ожидается первая партия из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн человек, потому что одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

12 декабря Украина получила официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.

Глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комисаренко считает, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не раньше середины 2021 года.

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Автор: Юрий Годован