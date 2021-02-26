Максим Степанов отметил большое количество фейков, развернутых на теме вакцинации.

На украинцев ожидает 10 млн доз вакцины, разработанной компанией Novavax, которую тоже будет производить Serum Institute в Индии.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире ток-шоу "Право на владу".

"Мы сразу говорили, что у нас есть несколько вакцин, нескольких производителей, которые мы будем использовать в Украине. Это вакцина Pfizer, которую мы должны получить пока по инициативе COVAX, кроме того мы ожидаем договор уже непосредственно от компании Pfizer. Кроме того вакцина AstraZeneca, которая как раз и прибыла в Украину, которой мы начали вакцинировать. Вакцина, разработанная компанией AstraZeneca вместе с Оксфордским университетом. У нас законтрактовано два миллиона доз таких вакцин, я имею в виду по прямому договору. Кроме того, мы будем получать по COVAX эти вакцины. И также нас ожидает 10 млн доз вакцины, разработанной компанией Novavax, которую тоже будет производить Serum Institute в Индии", - отметил спикер.

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Максим Степанов отметил большое количество фейков, развернутых на теме вакцинации.

"Я вижу все эти манипуляции, фейки, которые, как мы с вами понимаем, ну точно не влияют на повышение уровня людей, которые хотят вакцинироваться. Причем все эти фейки, которые разворачиваются, эксперты ... Ну, например, Serum Institute: это крупнейший производитель вакцин в мире. Например, такая интересная цифра, кроме того, что он производит полтора миллиарда доз вакцин в год, 65% всех детей в мире вакцинированы вакциной Serum Institute, хотя бы одной вакциной, хотя бы один раз: от кори, полиомиелита, гепатита или еще чего-то", - заявил Степанов.

Также министр сообщил, что компания производит 25 видов вакцин, которые все утверждены ВОЗ.

"Крупнейший производитель, который делает поставки в 170 стран мира. Мне кажется, что лишние другие комментарии, почему AstraZeneca выбрала в том числе одним из площадок производства своей вакцины Serum Institute. Кроме того, есть мощности у самой AstraZeneca, еще мощности в Таиланде, Южной Корее, в Китае — то есть по всему миру, так как мощности одного предприятия AstraZeneca недостаточно и невозможно выработать то количество заказов, которая сегодня есть", - рассказал он.

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Автор: Олег Давыгора