Пока неизвестно, сколько времени продлятся исследования, и когда будет доступна обновленная вакцина.

Компания Moderna разработала обновленную версию своей вакцины от коронавируса, которая должна помочь в борьбе со штаммом коронавируса из ЮАР.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на CNN.

Новую вакцину под названием mRNA-1273.351 отправили в Национальный институт здоровья США для клинического исследования.

В каких случаях применять вакцину:

ее будут исследовать как ревакцинацию для людей, которые уже были вакцинированы от коронавируса;

в качестве первичной вакцины для людей, которые не болели COVID-19 и еще не были вакцинированы;

также проанализируют, может ли третья, более низкая доза обновленной вакцины повысить иммунитет против новых штаммов COVID-19.

"Мы быстро продвигаемся к тестированию обновленной вакцины, предназначенной для борьбы с новыми штаммами вируса", - заявил генеральный директор Moderna Стефан Бансель.

Пока неизвестно, сколько времени продлятся исследования, и когда будет доступна обновленная вакцина.

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Автор: УНИАН