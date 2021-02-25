Компания Moderna разработала обновленную версию своей вакцины от коронавируса, которая должна помочь в борьбе со штаммом коронавируса из ЮАР.
Об этом сообщает НВ со ссылкой на CNN.
Новую вакцину под названием mRNA-1273.351 отправили в Национальный институт здоровья США для клинического исследования.
В каких случаях применять вакцину:
- ее будут исследовать как ревакцинацию для людей, которые уже были вакцинированы от коронавируса;
- в качестве первичной вакцины для людей, которые не болели COVID-19 и еще не были вакцинированы;
- также проанализируют, может ли третья, более низкая доза обновленной вакцины повысить иммунитет против новых штаммов COVID-19.
"Мы быстро продвигаемся к тестированию обновленной вакцины, предназначенной для борьбы с новыми штаммами вируса", - заявил генеральный директор Moderna Стефан Бансель.
Пока неизвестно, сколько времени продлятся исследования, и когда будет доступна обновленная вакцина.
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