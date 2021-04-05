Также министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал подписание на этой неделе нового контракта с производителем вакцины против COVID-19.

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX до конца мая должна получить не менее 1,7 млн доз вакцин против COVID-19.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал в эфире канала "Украина 24".

"По последнему сообщению COVAX, мы ожидаем 367 тысяч вакцин именно AstraZeneca, которая произведена в Южной Корее... Также мы ожидаем 117 тысяч доз вакцины Pfizer. Это то, что касается по COVAX, ближайшие поставки. В целом по COVAX до конца мая мы должны получить не менее 1,7 млн доз вакцин", - сказал министр.

Он добавил, что из этого количества вакцин часть будет зарезервирована для проведения второй прививки вакциной AstraZeneca - для людей, которые получили первую дозу вакцины.

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"А какое-то количество - мы будем дальше продолжать прививать других граждан, которые не были привиты", - сказал министр.

Отвечая на вопрос о подписании новых контрактов с производителями вакцин против COVID-19, он заметил: "На этой неделе как минимум будет подписан контракт. Один - 100%. И это будет довольно большое количество вакцин. Поставка вся будет в этом году", - сообщил министр .

Также на вопрос относительно темпов вакцинации, он отметил, что для повышения ее темпов необходимо иметь вакцины.

"У нас есть подписанные контракты, у нас есть проплаченные средства. У нас в этих контрактах предусмотрены соответствующие графики поставок. Например, если мы говорим о вакцине AstraZeneca/CoviShield, то до 31 марта по этим контрактам Украина должна была получить все 2 миллиона доз. То есть дополнительно еще 1,5", - пояснил Степанов.

Сейчас ожидается разрешение правительства Индии на экспорт определенного количества доз вакцин.

Что известно о вакцинах для Украины

Минздрава для применения в Украине зарегистрировал вакцины американской компании Pfizer, Covishield от Oxford/AstraZeneca и CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.

25 марта в Украину прибыла первая партия вакцин китайского производства CoronaVac в объеме 215 тыс. доз. Вакцина должна пройти лабораторный контроль, который продлится 10 дней, после этого ее направят в госпредприятие "Медицинские закупки", которое доставит ее в регионы.

COVAX - это глобальная инициатива, цель которой ускорить разработку и производство вакцин от COVID-19 и обеспечить ими страны с низким и средним доходом. COVAX поставляет в страны только те вакцины, которые ВОЗ включила в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях.

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Автор: Татьяна Поляковская