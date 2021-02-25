Вакцинация бойцов должна начаться в Покровске Донецкой области.

Вакцину CoviShield сегодня доставили в Донецкую и Луганскую области. Уже сегодня украинским военнослужащим на передовой сделают первые прививки.

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Об этом сообщает «Громадське", ссылаясь на зампредседателя Луганской ОГА Екатерину Безгинскую.

Отмечается, что ночью Луганщина получила 14 300 доз. 7 500 из них используют для вакцинации медицинских работников, которые борются с пандемией, и для других категорий населения, которые должны вакцинироваться на первом этапе.

Еще 6800 доз вакцины выделили для военных ООС: Нацгвардии, СБУ, пограничников и т. д.

Партия вакцины прибыла и в Донецкую область. Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил, что регион получил 14 тысяч доз для гражданского населения и «определенное количество доз для военных».

В пресс-центре штаба ООС журналистам сообщили, что, по предварительной информации, военные в зоне операции уже получили вакцину. 25 февраля вакцинация должна начаться в Покровске Донецкой области.

Вакцинация в Украине

22 февраля Министерство Здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford / AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Ее для экстренного применение одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.

24 февраля состоялся старт вакцинации против COVID-19, за сутки было проведено 159 прививок первой дозой.

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Автор: Дмитрий Захаров