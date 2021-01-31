Для пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом рекомендованы препараты Pfizer/BioNTech и Moderna.

Итальянское агентство лекарственных средств (AIFA) не рекомендует использовать вакцину от COVID-19 британской компании AstraZeneca для лиц старше 55 лет.

Об этом говорится в сообщении агентства.

«Данные регистрационных исследований вакцины AstraZeneca показывают уровень неопределенности в оценке эффективности у пациентов старше 55 лет», - говорится в сообщении.

Вместе с тем в агентстве рекомендуют использование вакцины AstraZeneca для лиц в возрасте от 18 до 55 лет.

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Для пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом рекомендуются РНК-вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства компании Pfizer от коронавируса во время «первой волны распределения». Уже подтверждены поставки 117 тыс. доз препарата.

В период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

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Автор: Дмитрий Шварц