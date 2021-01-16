В то же время, как отмечают во Всемирной организации здравоохранения, глобальное введение вакцинации выявило вопиющее неравенство в доступе к этому «жизненно важному инструменту».

В 47 странах мира, которые имеют преимущественно высокий уровень дохода, уже введено более 30 млн доз вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.

Об этом речь шла во время организованного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) виртуального форума, в котором приняли участие более 2,8 тыс. ученых из 130 стран.

Читайте такжеШесть стран ЕС назвали "неприемлемым" сокращение поставки вакцин Pfizer

В частности, участники форума обсудили безопасность и эффективность существующих вакцин против вируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, и новых вакцин-кандидатов, способы оптимизации ограниченного предложения вакцин и необходимость дополнительных исследований их безопасности.

«Разработка и утверждение нескольких безопасных и эффективных вакцин менее чем через год после выделения и секвенирования (набор биохимических методов установления последовательности нуклеотидных оснований - УНИАН) этого вируса является впечатляющим научным достижением», - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

По его словам, принятие первых нескольких вакцин от коронавируса не означает, что работа сделана, продолжается разработка новых вакцин, которые необходимо оценить, «чтобы убедиться, что у нас достаточно доз для вакцинации всех».

Согласно сообщению, в 47 странах мира, которые имеют преимущественно высокий уровень дохода, уже введено более 30 млн доз вакцины от коронавируса.

В то же время, как отмечают в ВОЗ, глобальное введение вакцинации выявило вопиющее неравенство в доступе к этому «жизненно важному инструменту».

Эксперты согласились с необходимостью проведения исследований по применению вакцин среди разных целевых групп населения, а также по стратегии и графиках проведения вакцинации.

Кроме того, они обсудили влияние новых штаммов SARS-CoV-2 на эффективность вакцин, влияние вакцин на передачу инфекции и необходимость разработки платформ для вакцин следующего поколения.

«Миру нужны несколько вакцин, которые работают для разных групп населения, чтобы удовлетворить глобальный спрос и прекратить вспышку COVID-19. В идеале это будут одноразовые вакцины, не требующие холодовой цепи, которые могут быть доставлены без иглы и шприца и полезны для крупномасштабного производства», - заявил директор Центра разработки вакцин Университета Мэриленд профессор Майк Левин.

Кроме того, отмечается, что онлайн-форум завершился подписанием соглашения о создании платформы ВОЗ для глобального обмена новой информацией об исследовании вакцин на предмет их эффективности и безопасности.

Лидерами по количеству прививок на 100 человек есть Израиль (25 доз на 100 человек), Объединенные Арабские Эмираты (15 доз на 100 человек) и Королевство Бахрейн (10 доз на 100 человек).

Вакцинация от коронавируса: что известно

Как сообщал УНИАН, в феврале-марте Украина ожидает поставки вакцины от COVID-19.

Первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX составит 8 млн доз, которых хватит на вакцинацию 4 млн человек (необходимо 2 дозы на человека). В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

24 декабря 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19.

8 января 2020 года глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что богатые страны скупают у производителей Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca большинство вакцин от коронавирусной болезни.

13 января глава Минздрава Степанов заявил, что Министерство здравоохранения в ближайшие дни планирует подписать контракты с новыми компаниями-производителями вакцины от коронавируса.

По данным ВОЗ, в настоящее время на стадии доклинических испытаний находятся 170 экспериментальных вакцин, 65 - проходят клинические испытания, из них 15 - третий, последний этап.

Распространение коронавируса в мире

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров