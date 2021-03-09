Для ускорения темпов вакцинации Зеленский предложил привлечь мобильные бригады и ресурсы других ведомств, кроме Минздрава.

Украине следует ускорить темпы вакцинации, чтобы замедлить прирост заболеваемости COVID-19, заявил президент Владимир Зеленский.

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Как сообщается на сайте ОП, проблемы вакцинации и ситуация с коронавирусом обсуждались на традиционном селекторном совещании под председательством президента.

Для ускорения темпов вакцинации Зеленский предложил привлечь мобильные бригады и ресурсы других ведомств, кроме Минздрава, и тщательнее реагировать на случаи дезинформации о прививках.

"Самым правильным ответом на сегодняшний рост числа больных коронавирусной инфекцией является вакцинация, а не локдаун. Именно это является решением, чтобы не было большего прироста больных. Мы приближаемся к середине марта и должны дать больше возможностей людям получить первые дозы вакцины, особенно если они работают на передовой борьбы с коронавирусом», – отметил президент.

Ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий отметил, что темпы вакцинации от COVID-19 крайне незначительны, чего недостаточно, чтобы притормозить эпидемию.

Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, которые работают с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19, жители и персонал домов для людей уважаемого возраста, военнослужащие в районе проведения ООС.

Минздрав внес изменения в национальный план вакцинации, чтобы публичные лица могли сделать прививку от COVID-19 вне очереди для популяризации вакцинальной кампании.

Сейчас в Украине вакцинацию проводят вакциной CoviShield, произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии.

Для полной иммунизации человек должен получить две дозы с интервалом в 28 дней.

За минвшие сутки в Украине от COVID-19 были привиты 1 тыс. 171 человек.

С начала кампании было привито 19 тыс. 118 человек.

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Автор: УНИАН