Евгений Горенко подчеркнул, что ничего страшного в вакцинации нет.

Черкасский врач-реаниматолог Евгений Горенко уже успел поделиться ощущениями после первой дозы вакцины от коронавируса.

Об этом он рассказал на брифинге 24 февраля.

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"Ничего страшного в этом нет. Никаких страшных осложнений, слава богу, я не испытываю. Я ничего не чувствовал, кроме самого момента инъекции", – отметил медик.

Он отметил, что предварительно его проконсультировали относительно противопоказаний и побочных эффектов после первой дозы.

"Нам давали информационное согласие, с которым мы либо соглашаемся, либо не соглашаемся. Все это свободно", - уточнил Горенко.

Как чувствуют себя другие медики

Всего первые дозы вакцины в Черкасской областной больнице по состоянию на 14:40 получили уже 30 медиков.

По словам представительницы заведения, все чувствуют себя хорошо, медицинская помощь никому не понадобилась.

"Никаких случаев плохого самочувствия не было. Голова не кружилась, чувствовали себя хорошо", - рассказала в комментарии местному изданию 18000 старшая медицинская сестра Светлана Таран.

Один из вакцинированных на вопрос о побочных эффектах ответил: "Нет, не было ни одной (реакции - УНИАН)". Другой врач сравнил инъекцию с укусом комара: "Нормально, водичку пью. Как комарик укусил".

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford / AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

Вчера, 23 февраля, в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.

Ранее планировалось, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется препаратом производства компаний Pfizer/BionTech, который Украина должна была получить во время первой волны распределения в рамках глобальной инициативы COVAX. Подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз этой вакцины.

В течение первого полугодия Украина может получить в рамках глобальной инициативы COVAX от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford. Кроме того, вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что, по меньшей мере, 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудут в Украину в феврале.

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Автор: Яна Ставская