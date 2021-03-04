Эпидемиолог предположил, что отказы от прививки среди военных могут быть связаны с политизацией вакцинальной кампании.

Вакцинироваться в районе операции Объединенных сил согласились 17,5% военнослужащих.

Об этом сообщил в эфире канала "Украина 24" Главный эпидемиолог Вооруженных сил Украины Николай Олим.

Эпидемиолог предположил, что отказы от прививки среди военных могут быть связаны с политизацией вакцинальной кампании.

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"Есть отказы среди бойцов. Я считаю, что такая ситуация сложилась вследствие политизации вакцинальной кампании. Если взять от количества военнослужащих в зоне ООС, то из 40 тысяч только 7 тысяч дали согласие", - пояснил Олим.

По его словам, по состоянию на 4 марта прививку от коронавируса получили 772 человека из состава Объединенных сил.

"В настоящее время 884 человека вакцинированы, из них в зоне ООС вакцинированы 772 человека - это 12% из тех 7 тысяч человек, которые дали согласие на вакцинацию", - объяснил Олим.

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Вакцинация в Украине

22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, разработанную Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca (торговое название CoviShield). Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения. Также разрешение на ее использование предоставили Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield произведенная в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca.

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, которые работают с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19, жители и персонал домов для людей уважаемого возраста, военнослужащие в районе проведения ООС.

Минздрав внес изменения в национальный план вакцинации, чтобы публичные лица могли сделать прививку от COVID-19 вне очереди для популяризации вакцинальной кампании.

1 марта в Киеве прививку от коронавируса вакциной CoviShield сделали министру здравоохранения Максиму Степанову, а 2 марта – президенту Зеленскому во время его пребывания на Донбассе. В тот же день публично привился от COVID-19 в. и. о. председателя Национальной службы здоровья Андрей Виленский и главный санврач Украины Виктор Ляшко.

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Автор: Денис Прядко