Препараты хранят на областном аптечном складе.

В Харьковскую область вечером 24 февраля доставили 30400 доз противокоронавирусной вакцины CoviShield.

Читайте такжеВ Украине за сутки резко подскочило число новых больных коронавирусом

Как сообщается на сайте Харьковской ОГА, препараты предназначены для медработников.

Вакцина хранится на областном аптечном складе. Вакцинация должна начаться уже сегодня, 25 февраля.

Главные новости Украины и мира на утро 25 февраля

Вакцинация в Украине

22 февраля Министерство Здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford / AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.

24 февраля состоялся старт вакцинации против COVID-19, за сутки было проведено 159 прививок первой дозой.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров