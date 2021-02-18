Препарат будет храниться в мощных холодовых системах частной логистической компании.

В регионах Украины готовятся к приему противокоронавирусной вакцины Pfizer/Biontech. Препарат требует особых условий хранения.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Отмечается, что особенность вакцины – необходимость хранить и транспортировать ее при температуре минус 60-80 градусов.

Препарат будет храниться в мощных холодовых системах частной логистической компании. В области его будут передавать маленькими партиями - в термобоксах с сухим льдом.

На региональных складах лед ежедневно будут подсыпать, чтобы поддерживать температурный режим. Мобильным бригадам вакцину будут передавать в размороженном состоянии.

При температуре +2+8 биопрепарат можно использовать в течение 5-ти дней. Сейчас обучают представителей регионов, которые будут отвечать за логистику и хранение препарата.

Вакцинация против коронавируса в Украине: что известно

В течение последних недель представители Минздрава заявляли, что вакцинация против коронавируса в Украине начнется с 15 февраля. Но еще тогда предупреждали, что возможны задержки.

В понедельник 15 февраля Степанов заявил, что " вакцина немножко задерживается" и ее стоит ожидать 16 – 17 февраля. При этом министр заверил, что процесс отгрузки первой партии вакцин в Украину уже начался.

Глава Минздрава заявил, что дату 15 февраля он называл основываясь на информации о поставках вакцин. Но сейчас "возникли определенные технические проблемы логистического характера".

Теперь Максим Степанов рассчитывает, что вакцинация начнется до конца недели. По его словам, 117 тыс. доз вакцин от Pfizer поступят в Украину до конца февраля, а к концу недели должны прибыть первые 500 тыс. доз вакцины от AstraZeneca.

Напомним, что до конца 2021 года Украина должна получить почти 2 миллиона доз вакцины Sinovac, 2 миллиона доз AstraZeneca и 10 миллионов доз Novavax.

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Автор: Дмитрий Захаров