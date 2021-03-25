Степанов напомнил, что иммунитет после первой вакцинации начинает формироваться на 14-22 день, а через 12 недель нужно ввести еще одну дозу.

В Киеве начали вакцинировать первых пожилых людей.

Фотографиями с одного из столичных стационарных пунктов вакцинирования, который открылся накануне, поделился министр здравоохранения Максим Степанов.

"Сейчас здесь вакцинируют людей возрастной группы 80+, которые записались через семейных врачей. За вчерашний день здесь сделали прививку 50 людям старшего возраста, примерно столько же планируют вакцинировать сегодня», - рассказал он.

По словам Степанова, он также убедил вакцинироваться своих родителей-врачей.

"Сегодняшние вакцинированные были чрезвычайно сознательны. Им почти 90 и говорят, что вакцинировались, потому что хотят еще пожить минимум до 100 лет, позабавить внуков и правнуков. Через час после прививки чувствовали себя хорошо. В случае каких–то побочных действий - посоветовал сразу обращаться к семейному врачу», - отметил министр.

Степанов напомнил, что иммунитет после первой вакцинации начинает формироваться на 14-22 день, а через 12 недель нужно ввести еще одну дозу.

«В случае, если после прививки все же человек заболел, то перенесет болезнь в легкой форме, без попадания в больницу. Но беречься, носить маски и пользоваться антисептиками все равно нужно», - подчеркнул министр здравоохранения.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

19 марта министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина ожидает в ближайшее время поставки вакцин CoviShield (AstraZeneca), СоronaVac китайского производителя Sinovac, вакцин американской компании Novavax, Pfizer и др.

До конца марта - начала апреля в раках инициативы COVAX Украина получит партию в 570 тыс. доз вакцины AstraZeneca, а к концу мая - еще 1,1-1,2 млн вакцин производства этой компании. Кроме того, Украина получит еще и вакцины производства компании Pfizer.

Также ожидается поставка вакцины законтрактованной американской компании Novavax в объеме 10 млн доз и индийской разработки от Bharat Biotech.

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Автор: Денис Прядко