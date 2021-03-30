Министр здравоохранения утверждает, что при наличии вакцины в Украине можно будет вакцинировать до 5 млн граждан в месяц.

Министерство здравоохранения планирует до конца 2021 года вакцинировать от коронавируса не менее 60% взрослого населения.

Читайте такжеРадуцкий рассказал, когда прививку от COVID-19 можно будет сделать в частных клиниках

Об этом в эфире телеканала "Украина 24"рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

"До конца года мы должны вакцинировать не менее 60% взрослого населения старше 18 лет. Если у нас в достаточном количестве будут вакцины, нас не будут подводить страны, то есть будут выполнять контракт – мир такого еще не знал, когда страны блокируют поставки вакцин, несмотря на все подписанные контракты. Следовательно, если будет соответствующее количество вакцин, мы сможем вакцинировать до 5 млн граждан в месяц", - сказал министр.

Степанов сообщил, что в Украине есть 11,5 тыс. кабинетов прививки.

"Но мы должны понимать, что такой масштабной вакцинации Украина никогда не проходила. Для нас важно, чтобы не было системных программных ошибок", - добавил он.

Вакцинация в Украине

24 февраля в Украине началась поэтапная кампания по вакцинации.

В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной в Индии в Институте сыворотки крови с лицензией.

На сегодня в Украине вакцинировано уже около 200 тысяч человек.

25 марта в Украину прибыла первая партия китайской вакцины Sinovac.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко