Министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на информацию о необходимости первых лиц государства, а также главы Минздрава привиться вакциной от коронавируса публично, чтобы успокоить граждан.
Об этом он сообщил в эфире Свободы Савика Шустера.
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На вопрос, какой бы вакциной он привился, Степанов ответил: "Я готов вакцинироваться любой вакциной. Подчеркиваю: любой, которая будет зарегистрирована в Украине".
Он добавил, что все вакцины, зарегистрированные в Украине, будут безопасными и эффективными.
"Разный способ изготовления этой вакцины, но абсолютно одинаковый механизм их действия", – пояснил глава Минздрава.
Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно
- Вакцинацию в Украине планируют начать уже через неделю - с середины февраля. Первый этап продлится примерно 20 дней во время него будут делать прививки медикам, которые работают с больными COVID-19.
- 30 декабря 2020 года Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac.
- 30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время первой волны распределения. Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.
- Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.
- 5 февраля глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина получила подтверждение о поставке 12 млн доз вакцины производства компаний AstraZeneca и Novavax.
- Глава Минздрава также рассказал о трех способах записаться на предстоящую вакцинацию.
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