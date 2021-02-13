Степанов подчеркнул, что все зарегистрированные в Украине вакцины будут безопасными и эффективными.

Министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на информацию о необходимости первых лиц государства, а также главы Минздрава привиться вакциной от коронавируса публично, чтобы успокоить граждан.

Об этом он сообщил в эфире Свободы Савика Шустера.

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На вопрос, какой бы вакциной он привился, Степанов ответил: "Я готов вакцинироваться любой вакциной. Подчеркиваю: любой, которая будет зарегистрирована в Украине".

Он добавил, что все вакцины, зарегистрированные в Украине, будут безопасными и эффективными.

"Разный способ изготовления этой вакцины, но абсолютно одинаковый механизм их действия", – пояснил глава Минздрава.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Вакцинацию в Украине планируют начать уже через неделю - с середины февраля. Первый этап продлится примерно 20 дней во время него будут делать прививки медикам, которые работают с больными COVID-19.

30 декабря 2020 года Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время первой волны распределения. Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

5 февраля глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина получила подтверждение о поставке 12 млн доз вакцины производства компаний AstraZeneca и Novavax.

Глава Минздрава также рассказал о трех способах записаться на предстоящую вакцинацию.

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Автор: УНИАН