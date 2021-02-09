По словам министра здравоохранения, Sinovac Biotech – это первая компания, с которой Украина договорилась и заключила договор.

Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему Украина решила закупить вакцины от коронавируса китайского производства Sinovac Biotech.

Читайте такжеВ Минздраве назвали три способа записи на предстоящую вакцинацию от коронавирусаСвое мнение по этому поводу он высказал в интервью «Гордону».

Степанов напомнил, что Sinovac Biotech – это первая компания, с которой Украина достигла договоренностей и заключила договор. По его словам, на данный момент решаются технические вопросы.

«Украинская ментальность такова: все китайское плохое априори. Однако Sinovac Biotec – одна из крупнейших в мире по производству вакцин. Ее акции торгуются на Nasdaq. Что интересно: украинцы спокойно стоят в очередях за смартфонами iPhone, которые производятся в Китае, и даже говорят: «классный телефон», а к китайской вакцине относятся скептически», – отметил Степанов.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Вакцинацию в Украине планируют начать с середины февраля.

30 декабря 2020 года Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время первой волны распределения. Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

5 февраля глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин производства компаний AstraZeneca и Novavax.

В течение 2021-2022 годов, по утвержденному Минздравом плану иммунизации населения от COVID-19 предусмотрено охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек). В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

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Автор: Катерина Шварц