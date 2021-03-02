Министр отметил, что за минувшую неделю было сделано 351 тыс. тестирований на коронавирус - это ПЦР-тесты и экспресс-тесты на антиген.

Министерство здравоохранения планирует до конца недели выйти на показатель в 10-11 тыс. прививок от COVID-19 в сутки в Украине.

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Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV вчера поздно вечером.

«Касательно вакцинации, понятно, что мы разворачиваем эту вакцинацию каскадным путем. За сегодняшний день (данные на 1 марта - УНИАН) 1 тыс. 764 человека провакцинированы. К концу недели мы должны выйти где-то примерно на 10-11 тыс. (провакцинированных от COVID-19 - УНИАН) человек в сутки. Это то, что мы планируем», - отметил он.

Также Степанов сообщил, что за минувшую неделю было сделано 351 тыс. тестирований на коронавирус - это ПЦР-тесты и экспресс-тесты на антиген.

«У нас снижается процент людей, которые выявлены от общего количества протестированных людей», - добавил министр.

Вакцинация в Украине

22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, разработанную компаниями Oxford и AstraZeneca (торговое название CoviShield). Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения. Также разрешение на ее использование предоставили Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield, произведенная в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca.

24 февраля началась вакцинация медицинских работников.

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Автор: Константин Гончаров