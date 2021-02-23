В Министерстве здравоохранения поделились информацией о дате начала кампании по иммунизации населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в Минздраве.
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По информации издания, вакцинация стартует уже с завтра - 24 февраля. При этом прививки проводить публично не собираются, поскольку привлечение широкой публики в больницы для инфицированных якобы неуместно.
"Делать прививки начнут завтра, когда вакцина разойдется по регионам. Их будут делать одновременно по всей стране", – заметил собеседник.
Вакцина от коронавируса: что известно
- Утром 23 февраля Украина получила первую партию вакцин против коронавируса. Из аэропорта Борисполь уже разгружают 500 тысяч доз вакцин от компании AstraZeneca индийского производства.
- 22 февраля Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (Covishield) для экстренного медицинского применения.
- Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Вакцину Oxford/AstraZeneca для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.
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