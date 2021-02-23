Утром 23 февраля Украина получила первую партию вакцин против коронавируса.

В Министерстве здравоохранения поделились информацией о дате начала кампании по иммунизации населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в Минздраве.

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По информации издания, вакцинация стартует уже с завтра - 24 февраля. При этом прививки проводить публично не собираются, поскольку привлечение широкой публики в больницы для инфицированных якобы неуместно.

"Делать прививки начнут завтра, когда вакцина разойдется по регионам. Их будут делать одновременно по всей стране", – заметил собеседник.

Вакцина от коронавируса: что известно

Утром 23 февраля Украина получила первую партию вакцин против коронавируса. Из аэропорта Борисполь уже разгружают 500 тысяч доз вакцин от компании AstraZeneca индийского производства.

22 февраля Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (Covishield) для экстренного медицинского применения.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Вакцину Oxford/AstraZeneca для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

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Автор: УНИАН