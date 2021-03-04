По словам главы правительства, этапы вакцинации будут накладываться один на другой.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об идеях подвинуть в этапах приоритетности по вакцинации COVID-19 журналистов и священников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции на тему "Год работы правительства" в Киеве.

"Пересматривать нормы мы не будем - у нас есть первый этап вакцинации, второй, третий, четвертый ... они у нас налагаются, то есть, не завершив первый этап, мы начинаем второй этап, куда входят педагоги, медики, кроме тех, кто борется с COVID -19, военные, кроме тех, кто в зоне ООС", - заявил он.

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По словам премьера, такие накладки будут происходить благодаря возможности управлять очередью вакцинации через электронный реестр.

"У нас будет не по датам раскладка, когда закончим всех из первого этапа, тогда будет второй этап. Будут ли вноситься изменения в этапность, то есть в перечень людей, которые подпадают под первый и до пятого этапы? Возможно, потому что есть разные предложения. Действительно, сегодня мир смотрит, как происходит распределение по приоритетности", - отметил он.

По словам главы правительства, распределение по этапам вакцинации соответствует общеевропейскому.

"Есть идеи подвинуть в этапах приоритетности, возможно, журналистов ... была на встрече со Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций подвинуть в высшие этапы (вакцинации от COVID-19 - УНИАН) священнослужителей, так как они имеют высокую контактность с людьми и могут быть "суперраспространителями", и они под большим риском. Такие нюансы и поправки возможны. Мы это на уровне Минздрава и экспертов обсуждаем. Если будут еще какие-то идеи, мы их будем обсуждать и, возможно, вносить", - добавил он.

Вакцинация от коронавируса в Украине

22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, разработанную Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca (торговое название CoviShield). Препарат для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения. Также разрешения на его использование предоставили Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield, произведенная в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca.

24 февраля в Украине началась вакцинация медицинских работников.

Минздрав внес изменения в национальный план вакцинации, чтобы публичные лица могли сделать прививку от COVID-19 вне очереди для популяризации вакцинальной кампании.

1 марта в Киеве прививки от коронавируса вакциной CoviShield сделали министру здравоохранения Максиму Степанову, а 2 марта - президенту Владимиру Зеленскому.

По состоянию на утро 4 марта в Украине с начала кампании по вакцинации от COVID-19 первую дозу получили 9 тыс. 568 человек, из них - 2 тыс. 680 человек привиты за прошедшие сутки.

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Автор: Константин Гончаров