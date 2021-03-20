В Кабмине будет создан фонд помощи тем, кто может пострадать от вакцинации.

Кабмин готов взять на себя ответственность в случае побочных эффектов после вакцинации от COVID-19.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире ток-шоу Савика Шустера, пишет НВ.

Степанов заявил, что в ближайшее время в Кабмине будет создан фонд помощи тем, кто может пострадать от вакцинации.

"Кабинет министров взял на себя ответственность за непредвиденные последствия от вакцинации. В первую очередь это касается компенсации нанесенного ущерба. Ответственность берет правительство Украины. Будет создан соответствующий фонд на ближайших заседаниях", - пояснил он.

Вакцинация от коронавируса в Украине: последние данные

18 марта в Украине впервые с начала вакцинации привили почти 11 тысяч человек. Всего вакцинировано уже более 92 тысяч украинцев.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина переходит ко второму этапу вакцинации от коронавируса.

Ранее в Украине увеличили интервал между первой и второй вакцинациями Covishield (индийская название Oxford-AstraZeneca) от коронавируса. Так, сроки между введением препарата отныне достигают трех месяцев, а не 28 дней, как это было раньше.

Отметим, вакцинация стартовала в Украине 24 февраля. Пока для этого используется лишь одна вакцина Covishield от AstraZeneca и Serum Institute индийского производства.

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Автор: Олег Давыгора