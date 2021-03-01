Изменения в национальный план вакцинации также позволяют использовать неиспользованные по тем или иным причинам излишки вакцин для прививок общественных деятелей и публичных лиц для популяризации кампании по вакцинации против коронавируса.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что сегодня, 1 марта, были внесены изменения в национальный план вакцинации, чтобы президент Владимир Зеленский, глава Минздрава и другие публичные лица могли сделать прививку от COVID-19 вне очереди для популяризации кампании по вакцинации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам возле Александровской клинической больницы в Киеве.

"Я хочу развеять все страхи, которые были у людей по вакцинации. Сегодня были внесены, буквально только что, изменения в нашу дорожную карту, в наш национальный план вакцинации. Это дает нам возможность публично вакцинироваться министру здравоохранения и президенту Украины. Я буду первым человеком, потом будет Владимир Александрович (Зеленский - УНИАН)", - сказал он.

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Также Степанов пояснил, почему медики стали первыми, кому делают прививку от коронавируса.

"Нам нужно защитить наших медиков. Если наши военные, находящиеся в зоне операции Объединенных, сил, находятся на первом этапе вакцинации - это наши герои, которые защищают нас от врага на востоке страны, от агрессии РФ. Медики - это наши герои, которые защищают нас от другого врага - от коронавируса. Я считаю, что, с точки зрения нацбезопасности, мы им в первую очередь должны делать прививки", - подчеркнул он.

Степанов не уточнил, когда именно будет вакцинироваться президент, добавив, что он получит прививку вместе с военными.

Министр отметил, что изменения в национальный план вакцинации также позволяют использовать излишки вакцин для прививки общественных деятелей и публичных лиц для популяризации кампании по иммунизации против коронавируса.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

22 февраля Министерство Здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford / AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Ее для экстренного применение одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.

На следующий день в Украине начали делать прививки от коронавируса. Первым вакцинировали врача-реаниматолога в Черкассах.

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Автор: Константин Гончаров