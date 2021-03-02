Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко вакцинировался от COVID-19.
Процесс вакцинации происходил в прямом эфире.
Заместитель главы Минздрава получил прививку вакциной Covishield (Oxford/AstraZenecа) индийского производства.
Вакцинация происходила 2 марта в одной из больниц Кагарлыка Киевской области.
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"Это вакцина Covishield, произведенная по лицензии AstraZenecа на площадке индийского института. Я говорил, что буду вакцинироваться той же вакциной, которой прививаются наши медицинские работники. Мы своим примером показываем, что не привезли что-то другое, и не будем завозить для себя что-то другое. Показываю публично, почему нужно вакцинироваться, что вакцина безопасная и эффективная", - заявил Виктор Ляшко.
После процедуры Ляшко сказал, что чувствует себя нормально. Кроме того, он напомнил, что уже вакцинировался индийским препаратом, но это была вакцина против дифтерии и столбняка.
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Зеленский против коронавируса
- Зеленскому сегодня, 2 марта, на Донбассе сделали прививку от COVID-19 вакциной CoviShield (торговое название разработки Oxford/AstraZeneca, произведена в Индии).
- 9 ноября 2020 года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел COVID-19. Глава государства выздоровел 23 ноября.
Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно
- 22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, разработанную компания миOxford и AstraZeneca (торговое название CoviShield). Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения. Также разрешение на ее использование предоставили Великобритания, Европейский Союз и Индия.
- 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield произведенная в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca.
- 24 февраля началась вакцинация медицинских работников.
- 1 марта были внесены изменения в национальный план вакцинации, чтобы президент, глава Минздрава и другие публичные лица могли сделать прививку от COVID-19 вне очереди для популяризации кампании по вакцинации.
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