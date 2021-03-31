Главный санврач убеждает, что вакцины для повторного ввода хватит на всех.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал украинцев не отказываться от вакцинации против COVID-19.

Соответствующее заявление он сделал в среду, 31 марта, в сюжете ТСН.

"Я бы хотел обратиться ко всем, к кому пришел этап вакцинации. В частности, к людям старше 80 лет. Не отказывайтесь от вакцинации, поскольку вы в группе риска и для вас течение болезни является сложным. Свяжитесь со своими семейными врачами и при первом случае вакцинируйтесь», - заявил он.

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По словам Ляшко, сейчас Украина ожидает следующей партии вакцины, которая позволит увеличить количество прививок в сутки. Также он пообещал увеличить количество прививок на выходных.

Кроме того, главный санврач убеждает, что вакцины для повторного ввода хватит на всех.

"Вакцина Covishield, которая сейчас используется в Украине, взаимозаменяема со всеми другими вакцинами, которые изготавливаются под лицензией AstraZeneca. Это - как европейская площадка, так и корейская. Когда мы говорим о второй прививке, то она предусмотрена на май. Тогда вакцина будет, и будет сделана вторая прививка", - пояснил Виктор Ляшко.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Минздрав для применения в Украине зарегистрировал вакцины американской компании Pfizer, Covishield от Oxford / AstraZeneca и CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.

25 марта в Украину прибыла первая партия вакцин китайского производства CoronaVac в объеме 215 тыс. доз. Вакцина должна пройти лабораторный контроль, который продлится 10 дней, после этого ее направят в госпредприятие "Медицинские закупки", которое доставит ее в регионы.

В Минздраве заявляли, что к концу марта - началу апреля в рамках инициативы COVAX Украина получит 570 тыс. доз вакцины AstraZeneca, а к концу мая - еще 1,1-1,2 млн доз вакцины производства этой же компании. Кроме того, Украина получит еще и вакцины производства компании Pfizer.

Ожидается поставка законтрактованной вакцины американской компании Novavax объемом 10 млн доз и индийской разработки от Bharat Biotech.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина подписала предварительные соглашения о поставках вакцин против коронавируса с шестью мировыми производителями.

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Автор: Денис Прядко