Степанов отметил, что производителям вакцин просто не хватает мощностей для производства препаратов еще и для коммерческого рынка.

Коммерческая вакцина от коронавируса появится в Украине не раньше лета-осени.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Право на владу".

По его словам, этот прогноз основывается на переговорах с разработчиками COVID-вакцин. Степанов отметил, что производителям вакцин просто не хватает мощностей для производства препаратов еще и для коммерческого рынка.

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"Что касается коммерческого рынка вакцин. Я убежден, исходя из переговоров с производителями, что раньше лета-осени гарантированно не появится... Исходя из переговоров производителей, у них до конца года законтрактовано с правительствами. В мире не хватает мощностей для производства вакцин", - сказал он.

В то же время Степанов добавил, что в случае, если какая-то компания захочет завести на украинский коммерческий рынок COVID-вакцину, то Минздрав быстро проведет все нужные процедуры.

"Если компания хочет завезти, она завозит официально через лабораторное подтверждение. Мы гарантируем, что быстро это сделаем, если кто-то захочет завезти (вакцину – ред.) на рынок Украины", - заявил министр.

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Вакцинация в Украине

22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, разработанную Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca (торговое название CoviShield). Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения. Также разрешение на ее использование предоставили Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield произведенная в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca.

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, которые работают с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19, жители и персонал домов для людей уважаемого возраста, военнослужащие в районе проведения ООС.

Минздрав внес изменения в национальный план вакцинации, чтобы публичные лица могли сделать прививку от COVID-19 вне очереди для популяризации вакцинальной кампании.

1 марта в Киеве прививку от коронавируса вакциной CoviShield сделали министру здравоохранения Максиму Степанову, а 2 марта – президенту Зеленскому во время его пребывания на Донбассе. В тот же день публично привился от COVID-19 в. и. о. председателя Национальной службы здоровья Андрей Виленский и главный санврач Украины Виктор Ляшко.

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Автор: Денис Прядко