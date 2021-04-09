Ими будут прививать жителей и работников домов для престарелых.

Украина получит первые дозы вакцины Pfizer по глобальному механизму COVAX уже на следующей неделе.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Право на владу".

Министр уточнил, что Украина должна получить 117 тысяч доз вакцины Pfizer, которыми будут прививать жителей и работников домов для пожилых людей.

"Первые 117 тысяч доз (вакцины Pfizer), которые зайдут по инициативе COVAX, предварительно, 14-15 апреля они должны быть в Украине, по последним сообщениям. Они пойдут в специализированные дома-интернаты для престарелых и соцработников, которые там работают", - сказал Степанов.

Он также заверил, что в мае в Украину поступят те дозы Pfizer, о поставке которых с компанией договорились власти.

Вакцинация в Украине

Минздрав для применения в Украине зарегистрировал вакцины американской компании Pfizer, Covishield от Oxford / AstraZeneca и CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.

25 марта в Украину прибыла первая партия вакцин китайского производства CoronaVac в объеме 215 тыс. доз. Вакцина должна пройти лабораторный контроль, который продлится 10 дней, после этого ее направят в госпредприятие "Медицинские закупки", которое доставит ее в регионы.

Также в Минздраве заявляли, что до конца марта - начала апреля в рамках инициативы COVAX Украина получит партию в 570 тыс. доз вакцины AstraZeneca, а к концу мая - еще 1,1-1,2 млн вакцин производства этой компании. Кроме того, Украина получит еще и вакцины производства компании Pfizer.

Кроме того, ожидается поставка законтрактованной вакцины американской компании Novavax в объеме 10 млн доз и индийской разработки от Bharat Biotech.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина подписала предварительные соглашения о поставках вакцин против коронавируса с шестью мировыми производителями.

6 апреля Украина заключила договор с компанией Pfizer о поставках 10 млн доз вакцины против COVID-19.

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Автор: Олег Давыгора