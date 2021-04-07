Степанов утверждает, что на сегодняшний день ни одного предложения по подаче документов о завозе вакцин на частный рынок в Минздрав не поступало.

В Минздраве готовы максимально помочь любому завозу на коммерческий рынок вакцин от коронавируса, а также в максимально сжатые сроки согласовать все необходимые документы.

Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, пишет ТСН.

"Моя позиция неизменна. Мы ждем, мы готовы максимально помочь любому завозу на коммерческий рынок вакцин от коронавируса, которые зарегистрированы в нашей стране", - сказал он.

Степанов утверждает, что на сегодняшний день ни одного предложения по подаче документов по завозу вакцин на частный рынок в Министерство здравоохранения не поступало.

"Я неоднократно обращался и сейчас обращаюсь. У всех, у кого есть возможность завезти вакцину на частный рынок, пожалуйста, мы в максимально сжатый срок согласуем все документы по использованию вакцин на территории Украины", - добавил министр.

Вакцинация в Украине: свежие данные

В Украине за минувшие сутки от коронавирусной болезни COVID-19 получили прививки 15 тыс. 585 человек.

320 тыс. 265 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 320 тыс. 263, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2.

По состоянию на 6 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 419 тыс. 379 человек.

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Автор: Олег Давыгора