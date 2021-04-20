По словам главного санврача, вторая партия препарата "скорее всего будет".

Хотя поставки вакцины Covishield из Индии в Украину приостановлены, привитые ею украинцы все равно получат вторую дозу препарата.

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Такое заявление в эфире "1+1" сделал главный санврач Украины Виктор Ляшко.

"Вакцина AstraZeneca, изготовленная на индийской, на корейской или на европейской площадках - это один и тот же продукт, но с разными названиями. Эта вакцина взаимозаменяема. Именно поэтому без разницы, как их комбинировать: какую вводить как первую дозу, какую - как вторую, или вакцинировать одной и той же. Невзаимозаменяемые вацины - это, например, Pfizer и Covishield, Sinovac и AstraZeneca", - пояснил чиновник.

По его словам, вторая партия препарата "скорее всего будет". Украина законтрактовала 2 миллиона доз Covishield, но получила лишь 500 тысяч. Минздрав ожидает, что в течение апреля-мая поставки возобновятся.

Напомним, в марте Индия временно приостановила основной экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca, которую производит Индийский институт сыворотки. Причиной такого решения стала необходимость удовлетворения внутреннего спроса на препарат.

В Украине с начала вакцинальной кампании было привито 462 тыс. 791 человек. Использовался в основном препарат Covishield.

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Автор: Дмитрий Захаров