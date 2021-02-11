С начала 2020 года ЕС мобилизовал более 190 миллионов евро, чтобы помочь Украине бороться с вызовами COVID-19.

ЕС и Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) будут сотрудничать для обеспечения масштабной поддержки введения вакцины против коронавируса и проведения вакцинации в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Представительства ЕС в Украине.

Уточняется, что проект, призванный поддержать страны Восточного партнерства, охватит все этапы кампании по иммунизации, в частности внедрение вакцины от коронавируса и старт массовой вакцинации. Реализовывать проект будет ВОЗ в течение трех лет, и обойдется он в 40 миллионов евро.

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"ВОЗ была и остается ключевым партнером ЕС, и сейчас, когда открывается доступ к иммунизации от COVID-19, мы рады продолжать работать бок о бок для обеспечения готовности Украины принять вакцины и прививки", − отметил глава представительства ЕС в Украине посол Матти Маасикас.

В свою очередь, глава Нацбюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт допустил расширение усилий организации, чтобы как можно быстрее и эффективнее охватить вакцинами тех, кто в них больше всего нуждается.

"Наши совместные и многолетние усилия поддержат введение вакцин и проведение вакцинации против COVID в Украине, а также усилят общую программу иммунизации в среднесрочной перспективе", – сказал он.

Сначала средства будут использованы на поддержку первого этапа подготовки и развертывания с акцентом на ближайшие потребности в таких стратегических программных направлениях: планирование, оборудование/материалы, подготовка медработников и проведение информационных кампаний.

В пресс-службе представительства европейского напомнили, что с начала 2020 года ЕС мобилизовал свыше 190 миллионов евро, чтобы помочь Украине бороться с вызовами COVID-19. Эта помощь включает поддержку системы здравоохранения, работников на передовой борьбы с пандемией, малого и среднего бизнеса и уязвимых групп населения.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Вакцинацию в Украине планируют начать уже через неделю - с середины февраля. Первый этап продлится примерно 20 дней во время него будут делать прививки медикам, которые работают с больными COVID-19.

30 декабря 2020 года Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время первой волны распределения. Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

5 февраля глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина получила подтверждение о поставке 12 млн доз вакцины производства компаний AstraZeneca и Novavax.

Глава Минздрава также рассказал о трех способах записаться на предстоящую вакцинацию.

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Автор: УНИАН