По словам Федора Лапия, в Украине пока мало мобильных медбригад, которые делают прививки.

Вакцинация от COVID-19 в Украине идет медленными темпами из-за маленького количества мобильных медбригад, которые делают прививки.

Об этом заявил глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий, говорится в материале РБК-Украина.

Читайте такжеПервый минимум за две недели: за сутки в Украине зафиксирован 3261 новый случай COVID-19

По его словам, сейчас идет подготовка дополнительных бригад и уже готовы тренера, которые будут обучать медработников делать прививки.

"Вакцинация проводится мобильными бригадами. И сейчас продолжается подготовка дополнительных бригад. Сначала подготовили одну-две бригады на регион, уже готовы тренера, которые будут обучать бригады непосредственно на уровне областей. Будет больше бригад - будет больше прививок", - объяснил Лапий.

Вакцинация в Украине

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca и изготовлена по соответствующей лицензии в Индии. А уже 24 февраля началась кампания по вакцинации.

Во время первого этапа прививки получают медики, которые работают с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19, жители и персонал домов для людей уважаемого возраста, военнослужащие в районе проведения ООС.

По состоянию на утро 9 марта в Украине получили первую дозу вакцины всего 19118 человек.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко