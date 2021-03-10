Марина Григоренко

В конце февраля в Украине наконец началась вакцинация от коронавируса, которую мы все так долго ждали в надежде поскорее вернуться к нормальной жизни. Вот только вместо «элитных» Pfizer и Moderna, которые молниеносно разгребли страны из весьма ограниченного круга «богатых и влиятельных», еще задолго до того, как украинское правительство вообще задумалось включиться в борьбу за вакцины (вероятно, как всегда надеялись на помощь «свыше» и мировую солидарность именно с Украиной), нашим согражданам достался менее авторитетный индийский Covishield. Разумеется, многих украинцев, в рядах которых и без того много антивакцинаторов, это не устроило.

Минздрав подключил к популяризации вакцинации «Ковишильдом» публичных личностей, однако что-то пошло не так

А потому украинские власти принялись вовсю на собственном примере доказывать, что вакцина безопасна, и ею обязательно стоит привиться, даже если она показывает эффективность не все 100%, а хотя бы 70%. Это все же лучше, чем ничего. Первым «ковишильдный» удар на себя принял министр здравоохранения Максим Степанов, а за ним последовал президент Владимир Зеленский. Однако, как это часто бывает в Украине, в итоге что-то пошло не так.

Тут же просторы интернета принялись бороздить эксперты-конспирологи, ставившие под сомнение сам факт того, что представителям властей вкололи ту самую вакцину, а не, скажем, физраствор. Таков уж украинский менталитет: не верить всему, что делают власти, какими бы благими целями они не руководствовались.

А тут еще многочисленные вбросы в СМИ и соцсетях по поводу того, что врачи из первой «приоритетной группы» массово отказываются от вакцинации, а несчастные неиспользованные вакцины просто выкидывают в мусор. Как известно, вакцины Covishield идут в больших ампулах на 10 доз, а хранить в открытом виде их можно не более 6 часов. А потому, если не набирается 10 желающих, остатки уничтожают. Реальной статистики «отказов», разумеется, никто не видел, но украинцы скорее поверят аргументам в духе «кума, работающая медсестрой в больнице в райцентре, сказала...»

Вполне прогнозируемо, вскоре общество разделилось на две категории – тех, кто стал еще активнее противиться вакцинации «Ковишильдом», и тех, что негодовал, мол, «вот я хочу добровольно принять эту вакцину, хочу быть примером для других украинцев, отдайте мне неиспользованные приоритетными группами вакцины».

В итоге власти предложили всем «простым смертным» украинцам встать в онлайн-очередь на вакцинацию. Народ так воодушевился, что вскоре «завалил» соцсети скриншотами из приложения «Дія», поздравляющими их с успешной регистрацией в очередь «за вакцинами». За первые несколько дней желание получить заветный «укольчик свободы» изъявили более 150 тысяч украинцев. Однако рано радовались. Нынче ситуация выглядит так, что эта очередь не имеет никакого значения.

Дело в том, что параллельно украинский Минздрав решил удвоить усилия по популяризации вакцинации «Ковишильдом», подключив к пиар-кампании публичных личностей. И уже вскоре в эфире популярного общественно-политического ток-шоу торжественно вакцинировали пять известных украинцев, среди которых певица Руслана и телеведущий Александр Педан, и еще пять врачей. В принципе, на этом можно было б остановиться.

Однако сообщения о показательной вакцинации чиновников местных уровней и так называемых «лидеров мнений» продолжили всплывать и дальше. Чтобы оправдать избирательную раздачу остатков вакцины, власти распорядились прививать общественных деятелей, мол, пусть популяризируют на своем примере. Своего апогея этот «аттракцион выборочной щедрости» достиг на этой недели, когда Facebook-персоны начали массово хвастаться тем, что они получили свою дозу Covishield. Разумеется, не ради себя, а ради страны.

В ряды «спасителей кампании по вакцинации» даже затесался одиозный нардеп-конъюнктурщик Алексей Гончаренко. Пикантности ситуации придает тот факт, что буквально неделю назад бывший президент Петр Порошенко, он же лидер партии «Европейская солидарность», преданным адептом которой на данный момент является Гончаренко, с пеной у рта доказывал, что украинцам колют, цитируем, «говно». Как-то аж неудобно вышло. Это или с Гончаренко что-то не так, раз он «говном» колется, или «Сывочолый Гетьман» все же переступил через гордыню и пересмотрел свою отношение к «Кофишильду»? Хотелось бы услышать развернутый комментарий!

Еще одна забавная история – бывший нардеп/тусовщик/антикоррупционер Сергей Лещенко, талантливо находящий свое «место под солнцем» при любой власти. Но да ладно, относиться к нему можно по-разному, однако, чего уж там – личность он действительно известная и довольно влиятельная на просторах соцсетей. Потому, допустим, должность «посла вакцинации» ему можно доверить. Другое дело, что совершенно случайно в этот же день остатки невостребованной вакцины достались и его жене, диджейке с довольно сомнительными политическими взглядами Анастасии Топольской, она же DJ Nastia, за опрометчивые высказывания которой и сам Лещенко не раз попадал под «народный гнев».

Возможно, если бы процедура «раздачи» остатков вакцины была более прозрачной, у народа было б меньше вопросов

И тут уже у украинцев начали закрадываться сомнения. Совпадение ли, что двоим молодым здоровым членам одной семьи, пусть они и публичные люди, достались «остаточные» вакцины в один и тот же день? Каким образом происходит отбор этих самых публичных личностей, и кто решает, достаточно ли они публичные? Сам Лещенко в своем посте (который он потом почему-то удалил), ссылался на некую гугл-форму для «общественных деятелей и лидеров мнений», которую ему кто-то передал на прошлой неделе. Возможно, если бы процедура «раздачи» остатков была более прозрачной, у народа было б меньше вопросов? А так получается, что «акционное предложение» распространялось исключительно среди «своих».

Отбросим эмоции и предположим, что та же Топольская таки имеет свою определенную аудиторию. Но есть момент: состоит она преимущественно из молодежи, которую особо-то и убеждать в необходимости вакцинации не надо – они готовы на все, лишь бы скорее вернуться на рейвы, концерты и фестивали, и желательно еще не в Украине, а где-то в Европе. Т.е. получается, что целевой аудиторией многих публичных личностей, которые у нас стали «послами вакцинации», как раз являются те, кому вакцина в обозримом будущем не светит, как бы они того не хотели. Лучше попробуйте-ка переубедите зомбированных определенными СМИ и запоребриковскими ботами пенсионеров и жителей глухих сел!

Пока за границей вакцинацию популяризируют люди страшего возраста, в Украине все наоборот – вакцину получают молодые и здоровые публичные люди

Вообще, популяризация вакцинации публичными личностями – это не новое явление и не украинское «ноу-хау». Однако почему-то именно в Украине все вновь как-то не «через то место». Вот в США, например, публично вакцинировали 78-летнего президента Джо Байдена и 73-летнего актера/общественно-политического деятеля Арнольда Шварценеггера, которые и так попадают в группу риска. Или же вот еще один пример – 71-летний премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, торжественно получивший первую дозу вакцины в стране. Тогда как более молодые лидеры зарубежных стран, как например, 43-летний французский президент Эмманюэль Макрон или 49-летний канадский премьер Джастин Трюдо, пока не рвутся вперед очереди получать вакцины.

Т.е. что мы видим в других странах? В первую очередь публично вакцинировали политиков и знаменитостей старшего возраста, которые входят в группу риска, и то в ограниченных количествах. Здесь два плюса: во-первых, они не лезут вперед очереди и не вызывают прецеденты с «избранностью», во-вторых, подают пример конкретной возрастной целевой аудитории, наиболее подверженной предрассудкам. По этой же аналогии в Европе активно показывали процесс вакцинации жителей домов престарелых. У нас хоть одного пенсионера публично вакцинировали? Наша кампания по вакцинации «простых людей» ограничилась лишь медиками, и то только в первые дни.

Более того, в европейских странах не только не поощряют внеочередную вакцинацию «сильных мира сего», но даже наказывают за это. Так, уже несколько чиновников поплатились своими должностями за «обход системы», как, например, начальник штаба обороны Испании Мигель Анхель Вилларроя. В той же Испании совсем недавно под раздачу попали две принцессы, которые позволили себе в частном порядке платно вакцинироваться в Эмиратах. Испанский народ, который и без того не самого лучшего мнения о монаршей семье, негодовал, почему это женщины воспользовались привилегиями, которых лишены обычные граждане страны? В Австрии и Германии проводят ряд расследований по фактам одних лишь попыток чиновников «проскочить вне очереди», а власти Польши распорядились оштрафовать местный медуниверситет за вакцинацию знаменитостей и богачей.

В Украине же все наоборот – вакцину получают молодые и здоровые публичные люди, а их количество растет с каждым днем. Неужели на те одну-две «остаточные» дозы не нашлось хоть одного человека из приоритетных групп риска? А, может, стоит формировать списки из десяти человек на вакцинацию до того, как открывать ампулы, и потом судорожно искать, кому б их вколоть, как оправдывают свою вакцинацию вне очереди наши публичные люди? А, может, сделать процесс регистрации в очередь «на остатки» более понятной и прозрачной?

И не надо говорить: да это Covishield, его никто добровольно не хочет. Поверьте, желающих полно. Можно начать хотя бы с групп риска и тех пары сотен тысяч украинцев, вставших в онлайн очередь. Ведь далеко не все из них «молодежь, скучающая по путешествиям и развлечениям». Есть там немало наших родителей и людей, которые в силу своей профессии – транспорт, магазины, сфера услуг и так далее – за день вынуждены иметь огромное количество контактов.

Марина Григоренко

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