Премьер надеется, что летом ситуация в мире с вакцинами от COVID-19 стабилизируется.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил, что летом излишки вакцин от COVID-19 могут передаваться частным клиникам для проведения вакцинации на коммерческой основе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время пресс-конференции на тему "год работы правительства" в Киеве.

"Летом тем людям, которые захотят ехать (за границу – УНИАН) - пока что это как стратегия, как мечта, дать возможность людям из пятого этапа вакцинации прививаться коммерчески. То есть остатки вакцин, которые правительство не сможет использовать из-за того, что все желающие на первых этапах уже провакцинировались и других желающих нет, мы будем это передавать на пятый этап", - заявил он.

Премьер добавил, что правительство сможет передавать излишки коммерческим клиникам по себестоимости, чтобы они вакцинировали людей, которые захотят с туристической целью куда-то ехать и вне этапов вакцинации смогут себе позволить вакцинироваться за средства.

Он также выразил надежду, что летом ситуация в мире с вакцинами от COVID-19 стабилизируется и производители вакцин будут торговать не только с правительствами, но и с коммерческими предприятиями и частными клиниками. Это позволит путешествовать.

Вакцинация в Украине

22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, разработанную Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca (торговое название CoviShield). Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения. Также разрешение на ее использование предоставили Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield произведенная в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca.

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, которые работают с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19, жители и персонал домов для людей уважаемого возраста, военнослужащие в районе проведения ООС.

Минздрав внес изменения в национальный план вакцинации, чтобы публичные лица могли сделать прививку от COVID-19 вне очереди для популяризации вакцинальной кампании.

1 марта в Киеве прививку от коронавируса вакциной CoviShield сделали министру здравоохранения Максиму Степанову, а 2 марта – президенту Зеленскому во время его пребывания на Донбассе. В тот же день публично привился от COVID-19 в. и. о. председателя Национальной службы здоровья Андрей Виленский и главный санврач Украины Виктор Ляшко.

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Автор: Константин Гончаров