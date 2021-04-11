В Польше вакцинация против COVID-19 показала эффективность более 99%.
Читайте такжеВ Индии менее чем за три месяца сделали 100 миллионов прививок от COVID-19Об этом сообщил министр здравоохранения Адам Недзельский в Twitter.
"Пока что в группе из более 5,5 миллиона вакцинированных людей только 51 тысяча человек показали положительный тест на COVID19, то есть 0,9%", - написал Недзельский.
По его словам, более половины из них заразились в течение 14 дней после получения первой дозы вакцины.
"Проще говоря, это означает, что уровень защиты превышает 99%", - отметил он.
В Польше вакцинируются от коронавируса препаратами Moderna, AstraZeneca и Pfizer-BioNTech.
Do tej pory w grupie ponad 5,5 mln zaszczepionych jedynie 51 tys osób wykazało dodatni wynik testu na #COVID19, czyli 0,9%. Ponad połowa tych zakażeń nastąpiła w okresie do 14 dni po pierwszej dawce. Oznacza to w uproszczeniu, że poziom ochrony przekracza 99%.#szczepimysiepic.twitter.com/qDnBtL8lw1— Adam Niedzielski (@a_niedzielski) April 11, 2021
Вас также могут заинтересовать новости
- Ляшко рассказал, когда вакцина Pfizer будет в Украине и кто первый получит прививку
- В Украине одобрили китайскую Coronavac и скоро начнут ее использование
- Минздрав планирует открыть в крупных городах центры вакцинации от коронавируса
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram