По его словам, более половины больных заразились в течение 14 дней после получения первой дозы вакцины.

В Польше вакцинация против COVID-19 показала эффективность более 99%.

Читайте такжеВ Индии менее чем за три месяца сделали 100 миллионов прививок от COVID-19Об этом сообщил министр здравоохранения Адам Недзельский в Twitter.

"Пока что в группе из более 5,5 миллиона вакцинированных людей только 51 тысяча человек показали положительный тест на COVID19, то есть 0,9%", - написал Недзельский.

По его словам, более половины из них заразились в течение 14 дней после получения первой дозы вакцины.

"Проще говоря, это означает, что уровень защиты превышает 99%", - отметил он.

В Польше вакцинируются от коронавируса препаратами Moderna, AstraZeneca и Pfizer-BioNTech.

Do tej pory w grupie ponad 5,5 mln zaszczepionych jedynie 51 tys osób wykazało dodatni wynik testu na #COVID19, czyli 0,9%. Ponad połowa tych zakażeń nastąpiła w okresie do 14 dni po pierwszej dawce. Oznacza to w uproszczeniu, że poziom ochrony przekracza 99%.#szczepimysiepic.twitter.com/qDnBtL8lw1 — Adam Niedzielski (@a_niedzielski) April 11, 2021

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Автор: Людмила Жерновская