В пятницу, 5 марта, в Руанде началась вакцинация от коронавируса. Это первая страна на континенте, где начали делать прививки этой вакциной.
Об этом сообщило информационное агентство Руанды.
Для хранения и перевозки вакцины Pfizer необходима постоянная температура минус 70 градусов по Цельсию.
"Явка населения в прививочные центры хорошая", - заявил министр здравоохранения Руанды Даниэль Нгамидже.
По его словам, в стране сейчас действуют 500 центров вакцинации. Для доставки вакцины Pfizer используются вертолеты, создана также необходимая инфраструктура для ее хранения, которая включает специальные холодильные установки.
Руанда получила 4 марта в рамках программы COVAX 102960 доз вакцины Pfizer и 240 тысяч доз вакцины AstraZeneca.
Планируется, что к концу 2021 года в стране привьют каждого третьего жителя, а к июню 2020 вакцину получат 60% жителей Руанды.
Численность населения Руанды сейчас достигает 12,9 миллионов человек. В Руанде выявлено 19 111 инфицированных коронавирусом, умерли 265 человек.
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