Первой страной на континенте, где начали делать прививки этой вакциной, стала Руанда.

В пятницу, 5 марта, в Руанде началась вакцинация от коронавируса. Это первая страна на континенте, где начали делать прививки этой вакциной.

Об этом сообщило информационное агентство Руанды.

Для хранения и перевозки вакцины Pfizer необходима постоянная температура минус 70 градусов по Цельсию.

"Явка населения в прививочные центры хорошая", - заявил министр здравоохранения Руанды Даниэль Нгамидже.

По его словам, в стране сейчас действуют 500 центров вакцинации. Для доставки вакцины Pfizer используются вертолеты, создана также необходимая инфраструктура для ее хранения, которая включает специальные холодильные установки.

Руанда получила 4 марта в рамках программы COVAX 102960 доз вакцины Pfizer и 240 тысяч доз вакцины AstraZeneca.

Планируется, что к концу 2021 года в стране привьют каждого третьего жителя, а к июню 2020 вакцину получат 60% жителей Руанды.

Численность населения Руанды сейчас достигает 12,9 миллионов человек. В Руанде выявлено 19 111 инфицированных коронавирусом, умерли 265 человек.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН