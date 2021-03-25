Пока что в стране не спешат снимать карантинные ограничения, чтобы сдержать распространение коронавируса.

В Израиле, который стал мировым лидером по темпам вакцинации от коронавируса, уже половина жителей получила две дозы препарата Pfizer.

Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранения Израиля сообщает Globes.co.il.

"По последним данным Министерства здравоохранения, более 50% населения Израиля, где проживает 9300000 человек, полностью вакцинированы. 4655955 израильтян сейчас получили две вакцинации Pfizer, тогда как в целом 5203644 израильтян получили по крайней мере один укол вакцины Pfizer", - говорится в сообщении.

Читайте такжеНетаньяху назвал Израиль первой страной, победившей эпидемию коронавируса

При этом министр здравоохранения страны Юли Эдельштейн заявила, что пока в стране не снимают карантинные ограничения, чтобы сдержать распространение коронавируса.

За минувшие сутки в Израиле обнаружили 470 новых случаев COVID-19, в больницах находятся 482 тяжелобольных. Всего за время пандемии от коронавируса умерли 6157 израильтян, а у 830515 он был диагностирован.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко