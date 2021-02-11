Ранее мэр Виталий Кличко заявил, что столица готова закупить вакцину против СOVID-19 за средства городского бюджета. Планируется приобрести 1 миллион доз для прививки 500 тысяч киевлян.

Киевский городской совет выделил 140 млн грн из городского бюджета на закупку противоковидной вакцины для проведения прививок жителям столицы, которые принадлежат к наиболее уязвимым категориям.

Как передает корреспондент УНИАН, решение сегодня на заседании Киевсовета поддержали 89 депутатов из 101 присутствующего в сессионном зале.

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Так, депутаты поддержали внесение изменений в городскую целевую программу «Здоровье киевлян» в части финансирования на текущий год для обеспечения закупки вакцины.

Комментируя это решение, директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург сообщила, что в документе речь идет не только об иммунопрофилактике COVID-19 граждан из группы риска, но и о других дополнительных мерах.

В частности, отдельное финансирование будет выделено из городского бюджета на обеспечение лекарственными средствами больных первичным иммунодефицитом, пациентов с буллезным эпидермолизом, акромегалией и гигантизмом, больных ювенильным ревматоидным артритом, болезнью Стилла, системной склеродермией и спондилоартритом.

Также приведено к необходимости финансирования для возмещения расходов учреждениям здравоохранения, связанным с отпуском лекарственных средств бесплатно и на льготных условиях (постановление КМУ № 1303).

Кроме того, по словам Гинзбург, теперь будет улучшено оказание медицинской помощи детям и взрослым с нарушениями слуха и речи. Речь идет о том, что логопеды, оплата предоставления услуг которых не предусмотрена программой государственных гарантий, смогут получать заработную плату в медучреждениях, а поэтому работать, оказывая необходимую профессиональную помощь маленьким и взрослым киевлянам.

Кроме того, увеличено финансирование на обеспечение льготных пенсий медицинским работникам.

«Но особенно радует, что город не только поддерживает уже привычные меры, но и внедряет новые. Например, значительно расширен перечень орфанных больных, получающих жизненно необходимые дорогостоящие медицинские препараты и лечебное питание бесплатно. В частности, речь идет о больных спинальной мышечной атрофией, детях, больных метилмалоновой аминоацидурией и врожденными прогрессирующими заболеваниями нервной системы», - рассказала директор Департамента.

Она отдельно отметила, что город впервые будет закупать специальный медицинский продукт, предназначенный для диетического питания детей в возрасте от 4 лет и взрослых при хронической болезни почек, находящихся на программном диализе.

Также в программу новых мер вошли: хирургическая стоматологическая помощь незащищенным слоям населения; оказиние услуг врачей-ортодонтов, оплата которых не предусмотрена программой государственных гарантий медицинского обслуживания населения; закупка расходных материалов для лабораторной диагностики больных вирусным гепатитом В и С (при обеспечении бесплатного лечения такой скрининг на сегодня является платным для киевлян), и благодаря принятым изменениям будет улучшена работа Службы крови города.

Вакцинация в Киеве: что известно

22 января Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что столица готова закупить вакцину против СOVID-19 за средства городского бюджета.

По словам мэра, столичная власть ведет переговоры с несколькими американскими и европейскими компаниями-производителями вакцины от коронавируса.

Речь идет о том, чтобы приобрести 1 млн доз препарата для вакцинации 500 тысяч киевлян.

По его словам, в первую очередь будут защищать наиболее уязвимые категории населения: врачей, пожилых людей, работников социальных служб, работников сферы образования, специалистов коммунальных предприятий критической инфраструктуры - транспортников, специалистов сферы ЖКХ, милиции, спасателей и других.

Мэр отметил, что для указанных категорий прививки будут бесплатными.

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Автор: Инна Андалицкая