В Тель-Авиве начали проводить бесплатную вакцинацию от COVID-19 для иностранцев и беженцев.
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Десятки иностранцев выстроились в очередь, чтобы получить первую дозу вакцины.
Их прививают в рамках инициативы, которая предусматривает бесплатную вакцинацию для трудоустроенных иностранцев и беженцев.
Среди них - иностранные рабочие с Филиппин, Молдовы и Нигерии, а также беженцы из Судана и Эритреи.
Представитель муниципалитета Тель-Авива Эйтан Шварц рассказал, что правительство обязано «вакцинировать всех в пределах страны» и что следующим шагом будет «вакцинация не имеющих документов лиц, ищущих убежища».
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