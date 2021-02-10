Десятки иностранцев выстроились в очередь, чтобы получить первую дозу вакцины.

В Тель-Авиве начали проводить бесплатную вакцинацию от COVID-19 для иностранцев и беженцев.

Читайте такжеВ Британии обнаружили еще два новых варианта коронавирусаОб этом пишет Associated Press.

Десятки иностранцев выстроились в очередь, чтобы получить первую дозу вакцины.

Их прививают в рамках инициативы, которая предусматривает бесплатную вакцинацию для трудоустроенных иностранцев и беженцев.

Среди них - иностранные рабочие с Филиппин, Молдовы и Нигерии, а также беженцы из Судана и Эритреи.

Представитель муниципалитета Тель-Авива Эйтан Шварц рассказал, что правительство обязано «вакцинировать всех в пределах страны» и что следующим шагом будет «вакцинация не имеющих документов лиц, ищущих убежища».

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Автор: УНИАН