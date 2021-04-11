Индия в воскресенье сообщила о рекордном количестве новых случаев коронавируса – более 150 тысяч, и более 800 новых смертей.

Индия заявляет, что стала "самой быстрой страной в мире" по вакцинации от коронавируса, использовав уже более 100 миллионов доз вакцины.

Об этом сообщает ВВС

Министерство здравоохранения Индии заявило, что на 100 миллионов доз ушло 85 дней, тогда как в США - 89 дней, а в Китае - 102 дня.

На этой неделе полдюжины штатов сообщили о нехватке доз, хотя правительство уверяло в наличии 40 миллионов доз.

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Вакцинация в Индии: что известно

В Индии используются две вакцины – Covishield, разработанная AstraZeneca (сейчас применяют в Украине), и Covaxin - фирмы Bharat Biotech.

К июлю там планируется вакцинировать 250 миллионов человек.

Индия начала кампанию вакцинации 16 января, сначала для медицинских работников. С 1 марта критерии отбора были расширены на людей старше 60 лет и лиц в возрасте от 45 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями. Третий этап, начавшийся 1 апреля, охватывает всех людей старше 45 лет.

В воскресенье Индия сообщила о рекордном количестве новых случаев коронавируса – более 150 тысяч, и более 800 новых смертей.

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Автор: Денис Прядко